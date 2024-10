Unbekannte Wespenart in Nordhessen entdeckt

Sie ist nur wenige Millimeter groß und trägt nun den Beinamen Martina: Forscher haben im Nationalpark Kellerwald-Edersee in Nordhessen eine bislang unbekannte Wespenart entdeckt. Das Insekt aus der Gattung Anacharis wurde von Wissenschaftlern des Museum Koenig in Bonn gefunden.

Der neue Name des kleinen Insekts ist auch eine romantische Geste eines Forschers: Der Erstautor der zur Wespe veröffentlichten Studie benannte das Tier nach Angaben des Nationalparks nach seiner Frau, Martina. So wurde die Wespe auf den wissenschaftlichen Namen Anacharis martinae getauft. Zudem hätten die Forscher zwei weitere neue Wespenarten der gleichen Gattung in anderen Gebieten gefunden.

«Für einen Insektenforscher ist ein Neufund natürlich das Größte und für seine Ehefrau der beste Liebesbeweis, wenn er die neue Art nach ihr benennt», sagte Carsten Morkel, Mitarbeiter der Abteilung Naturschutz, Forschung und Planung im Nationalparkamt.

Die Arten der Gattung Anacharis haben nach Angaben des Parks bei Betrachtung unter dem Mikroskop ein auffälliges Erscheinungsbild: «Sie sind nur wenige Millimeter groß und haben einen extrem lang gestielten Hinterleib.»