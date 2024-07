Bergsteiger stürzt an Zugspitze über 300 Meter ab und stirbt

Ein 43-Jähriger ist beim Bergsteigen an der Zugspitze über 300 Meter in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. Er sei beim Umklettern eines Felsturmes abgerutscht, teilte die Polizei mit. Der Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wollte zusammen mit einem anderen Bergsteiger über das Höllental auf die Zugspitze steigen. Fremdverschulden scheidet als Unfallursache laut Polizei derzeit aus. Der Mann war den Angaben nach sofort tot. Der Leichnam wurde nach dem Unfall am Freitag erst heute Vormittag geborgen, weil dies zunächst aus Witterungsgründen nicht möglich war.

Zugspitze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Fürstenfeldbruck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis