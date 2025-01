Drei Deutsche beim Rodeln in Österreich verunglückt

Drei Deutsche sind beim Rodeln in Österreich von der Piste abgekommen und verunglückt. Zwei der Männer stammten aus Biessenhofen im Landkreis Ostallgäu in Bayern, wie eine Polizeisprecherin sagte. Woher der Dritte stammte, konnte sie noch nicht sagen.

Die beiden Biessenhofener im Alter von 21 und 28 Jahren waren am Samstagabend bei Bramberg am Wildkogel im Salzburger Land von der präparierten Piste abgekommen und in unwegsames Gelände gestürzt.

Mehr als 20 Retter waren im Einsatz. Zeitgleich kam ein dritter Deutscher mit dem Schlitten den Berg hinunter. Der 34-Jährige habe dem Rettungsschlitten ausweichen wollen und sei dabei ebenfalls von der Piste abgekommen, so die Polizei. Er sei 25 Meter abgestürzt. Alle drei seien mit Verletzungen unbekannten Grades ins Krankenhaus gebracht worden.