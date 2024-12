Rückruf von Ziegenkäse – es drohen Fieber und Kopfschmerzen

Die Käserei Gaec des Alpines aus Frankreich ruft verschiedene Käseprodukte zurück. Es handelt sich um drei Ziegenkäse, mit den Bezeichnungen „Tomme Lactique“, „Marbré de Moyon“ sowie „St Maxime“.

Bei den zurückgerufenen Produkten handelt es sich um sogenannte Thekenware, die also nicht vorverpackt sondern direkt an der Theke verkauft wurden. Laut dem Hersteller sind Ziegenkäse mit drei verschiedenen Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen. Die Käsesorten sollen in Berührung mit dem Bakterium Listeria Monocytogenes gekommen sein, informiert das Unternehmen. Laut der Verbraucherzentrale könnten vor allem rohe, tierische Lebensmittel oftmals damit belastet sein, Infektionsquellen seien aber auch Gemüse und Salate. Die Bakterien sterben erst bei einer Temperatur von über 70 Grad ab, daher sind immer wieder auch Käse davon betroffen.

Diese drei Ziegenkäse von Gaec des Alpines sind womöglich betroffen

Tomme Lactique – Mindesthaltbarkeitsdatum: 7. Januar 2025

Marbré de Moyon – Mindesthaltbarkeitsdatum: 17. Januar 2025

St Maxime – Mindesthaltbarkeitsdatum: 4. Januar 2025

Die durch Lebensmittel übertragbare Listeria Monocytogenes Infektion könne zu Fieber und/oder Kopfschmerzen führen, berichtet die Verbraucherzentrale. Die Inkubationszeit könne bis zu acht Wochen nach dem Verzehr der kontaminierten Produkte dauern. Diese Symptome könnten bei Kindern, immungeschwächten Personen, Schwangeren und älteren Menschen zudem verstärkt auftreten.

Verbraucherzentrale warnt vor Listeriose bei geschwächtem Immunsystem

Bei auftretenden Symptomen nach einem Verzehr der betroffenen Produkte sollte eine ein Arzt aufgesucht werden. Bei gesunden Menschen verläuft eine Infektionen in der Regel mild oder sogar gänzlich ohne Symptome. „Für Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann die Listeriose aber auch lebensbedrohlich werden“, warnt die Verbraucherzentrale. Die erworbenen Produkte können entsorgt oder in der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.