Deutsche Bahn verkauft zwei Millionen günstige Tickets

Zwei Wochen lang gibt es bei der Deutschen Bahn zwei Millionen zusätzliche Tickets, die zum Sparpreis verkauft werden. Das teilt der Konzern auf seiner Webseite mit. Die günstigen Tickets und Rabatte gibt es ab Dienstag, 14. Januar, bis Dienstag, 28. Januar, zu erwerben. Sie gelten für alle innerdeutschen Reisen bis zum 13. Dezember 2025, wie die Bahn weiter mitteilte. Buchbar sind sie online über die Seite bahn.de oder in der App DB Navigator.

Während der Sparpreis-Aktion Bahn-Tickets besonders günstig ergattern

Die Sparpreis-Tickets beginnen bei 17,99 Euro. An Dienstagen und Mittwoch gibt es dazu nochmal 20 Prozent Rabatt auf alle innerdeutschen Super Spar- und Sparpreistickets. Denn das seien die nachfrageärmeren Tage. Dann könnten Fahrten bundesweit mit dem ICE oder Intercity-Zügen bereits ab 14,39 Euro erhältlich sein.

Icon Vergrößern Günstige Tickets für ICE- und Intercity-Fahrten gibt es vom 14. bis zum 28. Januar bei den Sparwochen der Deutschen Bahn. Foto: Bernhard Weizenegger Icon Schließen Schließen Günstige Tickets für ICE- und Intercity-Fahrten gibt es vom 14. bis zum 28. Januar bei den Sparwochen der Deutschen Bahn. Foto: Bernhard Weizenegger

Wer außerdem eine Bahncard 25 oder 50 besitzt, bekommt zusätzlich auch bei diesem Angebot den gewohnten BahnCard-Rabatt von 25 Prozent und reist damit schon ab 10,79 Euro, berichtet die Bahn.

Deutsche Bahn will ermutigen, Auto stehen zu lassen

„Mit diesem Angebot wollen wir noch mehr Menschen ermutigen, das Auto stehen zu lassen und die Bahn auszuprobieren“, sagte Stefanie Berk, Vorständin Marketing & Vertrieb DB Fernverkehr. Günstige ICE-Fahrten schonten nicht nur die Umwelt, sondern angesichts steigender Benzinpreise auch den Geldbeutel, sagte sie weiter. Durch den langen Vorkaufszeitraum könnten Menschen jetzt schon Fahrten rund um die Schulferien bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember preiswert buchen.

Sparpreis-Aktion: Nachfrage soll sich besser verteilen

Zum ersten Mal bietet die DB einen Rabatt auf Fahrten an bestimmten Wochentagen an. Damit sollen zusätzliche Anreize für Kundinnen und Kunden geschaffen werden, sich für einen nachfrageärmeren Reisetag zu entscheiden. Das Ziel dabei sei eine gleichmäßigere Auslastung.

Nach Jahresbilanz 2024 Deutsche Bahn zuletzt in der Kritik

Die Sparpreis-Aktion scheint der Deutschen Bahn nun wieder etwas positivere Schlagzeilen zu liefern. Zuletzt war der Konzern in der Kritik, nachdem die Bilanz zum vergangenen Jahr kam heraus: mehr als jeder dritte Fernzug der Deutschen Bahn war in 2024 unpünktlich. Damit war die Deutsche Bahn so unpünktlich unterwegs, wie seit mindestens 21 Jahren nicht.