Forschung zugänglich machen: Biologikum Mittelhessen öffnet

Zusätzlich zum Mathematikum in Gießen und dem Chemikum in Marburg wird in Kürze in Homberg (Ohm) das Biologikum Mittelhessen entstehen. Die Einrichtung soll zu einem Ort des Entdeckens und Mitmachens werden, kündigte das Leitungsteam an: «Wissenschaft und Forschung werden hier für alle zugänglich und erlebbar.»

Schüler und Schülerinnen von Gymnasien, Haupt-, Gesamt-, Berufs- und Realschulen sollen im künftigen Biologikum gemeinsam mit Studierenden und Wissenschaftlern auf eine naturwissenschaftliche Entdeckungsreise gehen können. Im Vordergrund soll dabei die wissenschaftliche Praxis stehen. «Das Biologikum Mittelhessen leistet zukünftig einen wichtigen Beitrag zu einem verbesserten Natur- und Umweltverständnis», heißt es weiter. Wissenschaftlicher Direktor wird den Angaben zufolge ZDF-Moderator Harald Lesch («Terra X Harald Lesch»).