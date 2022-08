Wohnen

12:49 Uhr

Schimmelt meine Wohnung, wenn ich zu wenig heize?

Plus Wegen der Gaskrise überlegen viele Menschen schon jetzt, wie sie im Herbst und Winter möglichst viel Energie sparen können. Doch weniger zu heizen, birgt auch Gefahren.

Von Julia Greif

Heizen ist im August normalerweise kein Thema, über das man sich den Kopf zerbricht. Anders sieht es dieses Jahr aus: Wegen des Krieges in der Ukraine ist schon jetzt klar, dass Heizen teurer wird. Die Regierung will mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas die Verbraucherinnen und Verbraucher von den steigenden Gaspreisen entlasten. Parallel machen sich viele Menschen Gedanken, wie sie Energie sparen können. Und wie sehr sie ihre Wohnung im Herbst und Winter heizen sollten. Doch die Heizung so stark es geht herunterzudrehen - ist das eine gute Idee?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

