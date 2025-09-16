Wohngeld-Erhöhung 2025: Wie stark ist es gestiegen?

Wohngeld unterstützt Menschen mit kleinem Einkommen und wird monatlich ausgezahlt. Laut dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) bezuschusst der Staat Miete oder Wohnkosten in selbst genutztem Eigentum. Die letzte Erhöhung des Wohngeldes gab es zum 1. Januar 2023 – wie hoch fällt die Erhöhung im Jahr 2025 aus?

Übrigens: Im Jahr 2025 haben auch Rentner einen Anspruch auf Wohngeld, doch viele beantragen kein Wohngeld, obwohl sie es könnten. Es gibt eine Webseite, vor der man sich in Acht nehmen sollte – denn dort wird einem zwar versprochen, einen Wohngeldantrag auszufüllen, allerdings verliert man dort nur Geld und der Antrag wird auch nicht abgeschickt.

Wohngeld: Wie hoch ist die Erhöhung im Jahr 2025?

Wie die Verbraucherzentrale berichtet, gibt es Schätzungen, dass Hunderttausende in Deutschland längst Wohngeld erhalten könnten, es aber bisher nicht beantragt haben. Die, die es beantragt haben und erhalten, können sich alle zwei Jahre über eine Anpassung an die Preis- und Mietpreisentwicklung in Deutschland freuen. Dies war zum 1. Januar 2025 wieder der Fall.

Im Jahr 2025 stieg das Wohngeld inflationsbedingt wieder an. Wie hoch das Wohngeld im Einzelfall genau ist, hängt zwar von verschiedenen Faktoren ab, wie:

Anzahl der Personen, die in der Wohnung leben

Monatliches Einkommen dieser Personen

Höhe der Miete

Doch durchschnittlich ist es im Jahr 2025 um 15 Prozent angestiegen – um insgesamt 30 Euro, wie der Webseite der Bundesregierung zu entnehmen ist. Da das Wohngeld individuell ausgezahlt wird, gibt es keinen festen, einheitlichen Satz. Aber ein erster Richtwert lässt sich über den Wohngeld-Plus-Rechner des BMWSB ermitteln.

Übrigens: Experten schlagen vor, dass das Einkommen im Vergleich zu den Wohnkosten in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen sollte.