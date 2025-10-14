100 Jahre Möbel Riederle: Wie der Burgauer Familienbetrieb der Konkurrenz trotzt

Das Einrichtungshaus Möbel Riederle in Burgau feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: 100 Jahre Geschichte verbirgt sich hinter dem Familienunternehmen, das Massivholz- und Polster-Möbel vertreibt. Doch wie hält sich ein Möbelgeschäft über so viele Jahre in einer schwäbischen Kleinstadt, wenn die Konkurrenz aus dem Internet immer größer wird und große Ketten wie Ikea immer beliebter werden?

Geschäftsführer Hans-Peter Riederle ist sich sicher: „Wenn wir uns nicht auf Massivholz spezialisiert hätten, gäbe es uns heute nicht mehr.“ Der Geschäftsführer erzählt, dass andere Möbelhäuser in der Umgebung in den vergangenen Jahrzehnten verschwunden seien. „Bei einem Haus in unserer Größe muss man sich spezialisieren“, so der gelernte Schreiner und Holzbildhauer. Er selbst hat die Umstellung vor rund 30 Jahren miterlebt und mitgestaltet. Doch die Geschichte des Unternehmens beginnt viel früher – im Jahr 1925.

Möbel Riederle wurde vor 100 Jahren als Bau-Schreinerei in der Stadtstraße gegründet

Hans Riederle, der Großvater des heutigen Geschäftsführers, gründete damals eine Bau-Schreinerei mit Möbelwerkstatt in der Stadtstraße 45. Das Gebäude von damals gibt es an dieser Stelle jedoch nicht mehr. Später, im Jahr 1959, wurde die Schreinerei in den Stockerweg verlegt, wo sich heute der V-Markt befindet. Zur Schreinerei kam dann im Jahr 1960 das Möbelhaus hinzu, das später von Hans Riederles Sohn Erwin geführt wurde, die Schreinerei übernahm sein anderer Sohn. Wie der heutige Geschäftsführer erzählt, hatten die beiden Unternehmen jedoch wenig miteinander zu tun. Für einzelne Sonderanfertigungen habe man aber schon zusammengearbeitet.

Das Einrichtungshaus Möbel Riederle hat in den 60er-Jahren noch konventionelle Möbel vertrieben. Ein Foto, das im Februar 1961 in der Fachzeitschrift „Das Schreinerhandwerk" erschienen ist, zeigt den damaligen Verkaufsraum. Foto: Das Schreinerhandwerk/Fachzeitschrift

Der Vater des heutigen Geschäftsführers, Erwin Riederle, „war auch im hohen Alter noch im Geschäft tätig“, berichtet die Familie heute. Im Jahr 2002 übernahm Hans-Peter Riederle schließlich das Geschäft, seine Frau Michaela ist mittlerweile seit 20 Jahren und seine Tochter Milena seit 2018 mit an Bord. Letztere hat auch den Blick ihres Vaters dafür geschärft, dass man als Unternehmen im 21. Jahrhundert im Internet und vor allem in den sozialen Medien aktiv sein muss.

Die Flutkatastrophe 2024 hat einen großen im Burgauer Einrichtungshaus angerichtet

In seiner hundertjährigen Geschichte hat das Möbelhaus auch die ein oder andere Herausforderung meistern müssen. Vor allem die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr hat das Familienunternehmen schwer getroffen. „Allein an Möbeln hatten wir einen Schaden von 100.000 Euro“, erzählt Riederle. Die Polstermöbel, die sich im überschwemmten Untergeschoss des Gebäudes befanden, mussten weggeworfen werden. Im Juni 2024 hatte die Familie versucht zu retten, was möglich war. Die Ausstellung im Unterschoss ist auch ein Jahr nach dem Hochwasser noch nicht wieder komplett, doch das ändert sich laut dem Geschäftsführer bald wieder.

Das Burgauer Einrichtungshaus Möbel Riederle feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Über die Jahrzehnte hat sich einiges verändert. Foto: Möbel Riederle

Bevor sich das Einrichtungshaus auf Massivholz-Möbel spezialisierte, verkaufte die Familie Riederle über viele Jahrzehnte konventionelle Ware. Erst im Jahr 1997 stellte der Betrieb sein Sortiment um. Zunächst wurden die Ausstellungsstücke im gesamten Erdgeschoss ausgetauscht. „Innerhalb von drei, vier Jahren haben wir dann unser Sortiment komplett umgestellt“, so der Geschäftsführer. Bis auf Küchen und wenige Einzelstücke vertreibt Möbel Riederle ausschließlich Massivholz-Möbel. Eine Entscheidung, die womöglich die Existenz des Familienunternehmens gesichert hat.

Massivholz ist eine Einstellungssache Hans-Peter Riederle, Geschäftsführer Möbel Riederle

„Massivholz ist eine Einstellungssache“, findet Riederle. Die Produkte, die er verkauft, seien deshalb nachhaltiger, weil die Komponenten aus einem Stück Holz entstünden und somit auch weniger Produktionsabfall anfalle. Der Geschäftsführer und gelernte Schreiner führt nur Produkte, von denen er überzeugt ist. „Ich bin keiner, der einfach aus dem Katalog bestellt“, sagt er, vielmehr lasse er sich auf Messen für seinen Verkaufsraum inspirieren.

Das Einrichtungshaus Möbel Riederle ist in der Region stark verwurzelt

Riederle erzählt, dass sie in der Region stark verwurzelt sind und ihre Kundschaft aus einem Radius von 25 bis 30 Kilometern kommt. „Natürlich gibt es auch Ausreißer“, die von weiter weg kommen, sagt er. Doch darauf sei das Unternehmen gar nicht aus. Die Hauptklientel ist laut dem Geschäftsführer 50 Jahre oder älter, „wir wollen aber auch Jüngere ansprechen“. Daher werde auch das Sortiment ständig angepasst, etwa an wechselnde Trends und Holzarten. „Früher gab es ganze Schlafzimmer in Eiche massiv. Heute wird es wieder modern interpretiert“, so der Fachmann. Genauso wie es früher ganze Wohnwände zu kaufen gab, verändern sich die Kollektionen stetig, die auch im Burgauer Möbelhaus angeboten werden. „Dieses Konzept möchten wir auch beibehalten“, erklärt der Geschäftsführer.