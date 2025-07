150 Jahre Feuerwehr Ebersbach: Das würdigte sogar der Innenminister

Ein Festtag mit großer Bedeutung und starker Symbolkraft: Kürzlich feierte der Feuerwehrverein Ebersbach sein 150-jähriges Bestehen – verbunden mit der feierlichen Segnung eines generalüberholten und modernisierten Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W).

Die Feierlichkeiten wurden von zahlreichen Gästen aus der Politik, der Feuerwehr und der Bevölkerung begleitet. Vor über 300 Besucherinnen und Besuchern übernahm Stadtpfarrer Frank Geilich die feierliche Segnung des Einsatzfahrzeugs und hob in seiner Ansprache die Bedeutung des Ehrenamts und des gelebten Miteinanders hervor.

Ein besonderer Höhepunkt des Tages war der Besuch von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Er richtete persönliche Grußworte an die Festgäste und zeigte sich beeindruckt von der langjährigen Geschichte und dem aktuellen Engagement des Feuerwehrvereins. Als kleines Dankeschön wurde ihm eine Festschrift zur Vereinschronik sowie ein Geschenkkorb überreicht. Neben Bürgermeisterin Sabine Ertle, Landrat Hans Reichhart und Kreisbrandrat Stefan Müller waren auch MdL Jenny Schack, stellvertretende Landrätin Ruth Abmayr, Kreisbrandinspektor Alber Müller, Kreisbrandmeister Benjamin Pohl und Ehrenkreisbrandrat Robert Spiller unter den Gästen – ein weiteres Zeichen für die breite Unterstützung und Wertschätzung, die dem Ebersbacher Feuerwehrwesen entgegengebracht wird.

Ein Teil der Feuerwehr mit den Ehrengästen in Ebersbach (von links): Landrat Hans Reichhart, Manuel März, Tobias Schmid, Innenminister Joachim Herrmann, Bürgermeisterin Sabine Ertle, Stadtpfarrer Frank Geilich, MdL Jenny Schack, Thomas Wöhrle, Mathias Wöhrle, Andreas Wöhrle und Matthias Neher. Foto: Franziska Dreier

In einer Festrede wurde auf bewegte Jahrzehnte zurückgeblickt: Von den Gründungsvätern mit Handpumpen und Jauchefässern bis hin zur Kinderfeuerwehr, einer aktiven Löschgruppe und dem erfolgreichen Hochwassereinsatz 2024. Mit Dankbarkeit wurde der große Zusammenhalt im Ort und die Unterstützung durch die Gemeinde hervorgehoben. Ohne den Einsatz der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer wäre ein solches Fest nicht möglich gewesen. Viele Stunden und Tage hatten zahlreiche Vereinsmitglieder, Familien und Freunde daran gearbeitet, die Feierlichkeiten vorzubereiten und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. „Wir feiern nicht nur unsere Geschichte, sondern geben der Zukunft unserer Feuerwehr ein Gesicht“, lautete das Fazit der Verantwortlichen am Ende eines Festes, das Tradition, Moderne und Gemeinschaft in besonderer Weise vereinte – ganz im Sinne des Mottos: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“. (AZ)