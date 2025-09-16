16-Jähriger verletzt sich vor Mindelaltheim bei Sturz von Motorrad

Auf dem Weg von Dürrlauingen nach Mindelaltheim hat sich am Montagabend der Fahrer eines Leichtkraftrads verletzt. Laut Polizeibericht kam der 16-Jährige aus Unachtsamkeit mit seinem Vorderrad an den rechten Bordstein und stürzte. Dadurch zog er sich laut den Beamten Schürfwunden am linken Bein zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An seinem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von geschätzt 300 Euro. (AZ)

Leichtkraftrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unachtsamkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelaltheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis