16-Jähriger stürzt mit Leichtkraftrad bei Mindelaltheim und muss verletzt ins Krankenhaus

Dürrlauingen

16-Jähriger verletzt sich vor Mindelaltheim bei Sturz von Motorrad

Aus Unachtsamkeit kam der junge Fahrer eines Leichtkraftrads am Montagabend von der Straße ab und musste seine Schürfwunden im Krankenhaus behandeln lassen.
    Leichtkrafträder dürfen mit entsprechendem Führerschein bereits von 16-Jährigen gefahren werden.
    Leichtkrafträder dürfen mit entsprechendem Führerschein bereits von 16-Jährigen gefahren werden. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Auf dem Weg von Dürrlauingen nach Mindelaltheim hat sich am Montagabend der Fahrer eines Leichtkraftrads verletzt. Laut Polizeibericht kam der 16-Jährige aus Unachtsamkeit mit seinem Vorderrad an den rechten Bordstein und stürzte. Dadurch zog er sich laut den Beamten Schürfwunden am linken Bein zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An seinem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von geschätzt 300 Euro. (AZ)

