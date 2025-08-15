18-jährige Kradfahrerin wird bei Überholmanöver in Hammerstetten verletzt

Im Kammeltaler Ortsteil Hammerstetten hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem die 18-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, bog eine 56-jährige Frau um 15.15 Uhr mit ihrem Auto in der Wettenhauser Straße nach links in ein Grundstück ab. In diesem Moment überholte sie die junge Leichtkraftradfahrerin. Dabei stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Kradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. (AZ)

