Pater Ibekwe Polycarp feiert silbernes Priesterjubiläum in Haldenwang

Am Sonntag, 27. Juli 2025, feierte Pater Ibekwe Polycarp sein 25-jähriges Priesterjubiläum in Haldenwang. Der Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Maria Immaculata wurde von 25 Ordenspriestern, mehreren Diakonen sowie mehr als 30 Ministrantinnen und Ministranten aus den umliegenden Pfarreien begleitet. Die Feier wurde sowohl in deutscher Sprache als auch in Igbo gehalten.

Ein musikalischer Höhepunkt waren die Gesänge der Igbo-Ordensschwestern, die dem Gottesdienst eine besondere spirituelle Note verliehen. Die Gemeinde würdigte das Wirken von Pater Ibekwe mit Applaus und zahlreichen Glückwünschen.

Grußworte und Würdigungen

Bürgermeister Hans Brendle hob in seiner Ansprache die gute Zusammenarbeit zwischen politischer Gemeinde und Kirche hervor und dankte Pater Ibekwe für sein Engagement im Gemeinwohl. Auch Elfriede Kraus, Vorsitzende des Pastoralrats, fand persönliche Worte: Sie erinnerte daran, wie Pater Ibekwe nach dem frühen Tod seines Vorgängers in eine trauernde Gemeinde kam und durch Geduld und Offenheit Vertrauen gewann. „Wir mussten uns nicht umgewöhnen, er nahm es an und akzeptierte, wie es in den Jahren zuvor war, und das war gut so“, sagte Kraus. Oberministrant Christian Malkowski dankte im Namen aller Ministranten für die Begleitung durch den Jubilar, seine Geduld und seinen Humor.

Festakt im Rathaus

Nach dem Gottesdienst lud die Gemeinde zu einem Stehempfang und anschließendem Festmahl im Rathaus Haldenwang ein. Traditionelle Tänze und Spezialitäten aus der Heimat von Pater Ibekwe verliehen der Feier einen interkulturellen Charakter. Pater Ibekwe zeigte sich in seiner Ansprache bewegt: „Es erfüllt mich mit großer Freude und Demut, dieses Jubiläum mit euch allen feiern zu dürfen. Ich danke Gott für die Berufung und der Gemeinde für das Vertrauen, das Sie mir seit Jahren schenken.“ (AZ)