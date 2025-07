Aufbauarbeiten laufen: Blackout Fete wird dieses Jahr besonders

In einem Zeitraffer Video des Vereins sieht es eigentlich ganz leicht aus: Innerhalb von 35 Sekunden stehen drei Zelte. In Wahrheit hat das Ganze natürlich viel länger gedauert: Mehrere Freiwillige sind am Montagabend nach der Arbeit auf die Schulwiese gefahren. Stange für Stange und Plane für Plane wurden die Zelte für die anstehende große Feier am Samstagabend aufgebaut. Die Vorbereitungen für die 30. Blackout Fete am 5. Juli in Dürrlauingen laufen auf Hochtouren.

Tradition hat es seit inzwischen vielen Jahren, dass am ersten Juli-Wochenende die Party für Jung und Alt auf der Schulwiese stattfindet. Die allererste Blackoutparty, erinnert sich Vorsitzender und Organisator Matthias Spring, war allerdings im August, genau genommen am 5. August 1995. „Damals war noch die Bude Dürrlauingen der Veranstalter, die 1994 gegründet wurde“, berichtet er. Die folgenden Partys fanden dann immer freitags statt, weil man dachte, freitags haben die Menschen mehr Motivation zum Feiern. Inzwischen wurde das Gegenteil bewiesen. „Auf der ersten Blackout waren ungefähr 800 bis 1000 Gäste“, so Spring. Die genaue Zahl sei schwer einzuschätzen, da das Gelände damals offen war. „Es gab keine Bauzäune, kein Eintritt, quasi ein Kommen und Gehen.“ Das sei heute unvorstellbar.

Icon Vergrößern Inzwischen zählt das Blackoutteam Dürrlauingen 188 Mitglieder. Foto: Blackoutteam Icon Schließen Schließen Inzwischen zählt das Blackoutteam Dürrlauingen 188 Mitglieder. Foto: Blackoutteam

2006 fand die offizielle Vereinsgründung des „Blackoutteam Dürrlauingen e.V.“ statt. Im ersten Jahr noch mit 56 Mitgliedern. Inzwischen sind es 188 Mitglieder. Teilweise seien die Kinder der Gründungsmitglieder von 1995 schon mit dabei. Auch in diesem Jahr helfen fast alle mit, auf rund 115 freiwillige Helferinnen und Helfer komme man. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Fete wird es um 23 Uhr ein großes Jubiläumsfeuerwerk auf der Schulwiese geben. Für Stimmung sorgen auf der Open-Air-XXL-Bühne die lokalen DJs, das Duo W&S, sowie DJ Elmar. Als Veranstaltungstechniker sind die langjährigen Partner Sound Solution aus Leipheim wieder vor Ort. Ebenso wird es traditionsgemäß eine extra Rock-Area mit DJ Klaus geben.

Für die Cocktailfans gibt es am Samstag einen Spezial Blackout-Cocktail, der vom Team selbst kreiert wurde. „In Zeiten, in denen alles immer teurer wird, haben wir gute Nachrichten: Bei uns sind alle Preise gleichbleibend“, verkündet Spring noch. Heißt: Der Eintritt wird dieses Jahr wieder zehn Euro kosten.