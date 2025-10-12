Große Katastrophenschutz-Übung bei der Firma Rigdon in Günzburg

Am Samstag fand auf dem Gelände der Firma Rigdon in Günzburg eine großangelegte Katastrophenschutz-Vollübung für den Landkreis Günzburg statt. Rund 350 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Polizei und Katastrophenschutz beteiligten sich an der realitätsnahen Übung. Etwa 50 Mimen und Übungspuppen stellten Verletzte dar und sorgten für ein nahezu realistisches Szenario.

Übungsszenario: Eine Explosion in der Firma hat weitreichende Folgen

Das angenommene Szenario: Während der Fertigungszeit in der Firma kam es zu einer Explosion eines Dampfdruckkessels, wodurch eine Erdgasleitung beschädigt wurde. Infolgedessen entwickelte sich ein Großbrand im angrenzenden Reifenlager, während aus einem Gefahrgut-Lkw Salpetersäure aus verrutschten IBC-Behältern austrat. Insgesamt galten 30 bis 50 Personen als verletzt, teilweise verschüttet oder bewusstlos.

Bei der Übung in Günzburg war die Belastung für die Einsatzkräfte realistisch

Bereits ab 7 Uhr begann die Vorbereitung mit dem Schminken der Komparsen, die die Verletzten mimten. Um 10 Uhr startete die Übung offiziell. Die Darsteller setzten die Einsatzkräfte gezielt unter Stress, indem sie lautstark um Hilfe riefen und realistisch Verletzungen simulierten. Für viele Helfer war das eine außergewöhnliche Belastung – einige gingen über ihre Grenzen hinaus. Drei Einsatzkräfte wurden leicht verletzt, hauptsächlich durch Kreislaufprobleme.

Beteiligt waren Einheiten der Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis, die Integrierte Leitstelle (ILS), die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL), der Gefahrgutzug, der ABC-Zug, das Technische Hilfswerk sowie der Rettungsdienst verschiedener Organisationen. Zu den Aufgaben zählten Menschenrettung unter Atemschutz, Abdichten der Gasleitung, Brandbekämpfung, Gefahrguteinsatz, Aufbau der Wasserversorgung sowie Lageerkundung auch per Drohne.

Ein Jahr dauerte die Vorbereitung für einen Tag voller Erkenntnisse im Katastrophenschutz

Die beiden Übungsleiter Bernhard Ziegler und Daniel Höfele hatten sich fast ein Jahr lang mit Planung, Organisation und Ablauf der Übung beschäftigt. Besonderer Dank galt Günther Ihle, dem Geschäftsführer der Firma Rigdon, der das Betriebsgelände und die Gebäude für diese Übung zur Verfügung stellte. So eine Katastrophenschutz-Vollübung ist von der Regierung von Schwaben in regelmäßigen Abständen vorgeschrieben und wurde auch von einem Behördenvertreter direkt beobachtet.

Auch das Kreiskrankenhaus Günzburg richtete in seinen Räumlichkeiten einen abgegrenzten Bereich ein und probte den Ablauf bei einem Massenanfall von Verletzten. Damit wurde die Übung auch auf die medizinische Versorgungsebene ausgeweitet.

Gegen 13 Uhr endete die Übung mit einer Nachbesprechung. Die Übungsleitung zog ein grundsätzlich positives Fazit: Die Zusammenarbeit der beteiligten Organisationen funktionierte weitgehend gut. Gleichzeitig wurde deutlich, dass auch bei einer erfolgreichen Übung Optimierungspotenzial besteht – unter Anderem in der Abstimmung einzelner Maßnahmen und Kommunikationsabläufe. „Wer bei einer derart komplexen Großübung einen perfekten Ablauf erwartet, verkennt die Realität“, hieß es. Wichtig sei, aus den gewonnenen Erkenntnissen zu lernen – um im Ernstfall noch besser vorbereitet zu sein. Nach Abschluss ließen alle Beteiligten den Tag bei einem gemeinsamen Mittagessen ausklingen.