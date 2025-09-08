40-Jähriger wird bei Autounfall zwischen Kleinkötz und Hochwang leicht verletzt

Auf der B16 zwischen Hochwang und Kleinkötz ist es am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und hohem Sachschaden gekommen. Laut Polizeibericht war der 29-jährige Unfallverursacher in Richtung Kötz unterwegs und wollte nach links in eine Seitenstraße abbiegen, als ihm ein 40-Jähriger mit seinem Fahrzeug entgegenkam. Der 29-Jährige missachtete jedoch den Gegenverkehr und bog ab. Dabei streifte er den entgegenkommenden Wagen, welcher dadurch in die Leitplanke fuhr.

Auto fährt bei Kötz in Leitplanke: leichte Verletzungen und 20.000 Euro Schaden am Auto

Der 40-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Unfallverursacher blieb hingegen unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein leichter Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Der Schaden an der Leitplanke kann derzeit noch nicht genauer beziffert werden. Die Polizei ermittelt gegen den 29-Jährigen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. (AZ)