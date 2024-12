Ladendieb in Günzburg testete Pesto und Trauben

In Günzburg hat ein 62-jähriger Mann am Dienstagmittag Lebensmittel in einem Verbrauchermarkt gestohlen. Laut Polizei öffnete der Mann zunächst in dem Geschäft ein Glas Pesto und probierte den Inhalt. Anschließend steckte er das Glas in seine Tasche und nahm in der Obstabteilung noch lose Trauben mit. Er passierte den Kassenbereich, ohne die Waren im Wert von unter fünf Euro zu bezahlen. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)

