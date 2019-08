vor 24 Min.

Bademeister hat Nichtschwimmer und Chlorgehalt fest im Blick

Als Bademeister im Burgauer Gsundbrunnenbad muss Sebastian Wagner sich nicht nur um die Gäste, sondern auch um die Technik kümmern. Warum der Beruf für ihn ein Traumjob ist, es aber an Bewerbern mangelt

Von Heike Schreiber

Der Beruf des Bademeisters klingt nach einem ziemlich lässigen Job: den ganzen Tag nur in der Sonne sitzen, immer kühles Wasser um sich herum, hübschen Frauen im Bikini nachschauen und dafür auch noch Gehalt kassieren. Doch dieses Baywatch-Bademeister-Image gibt es nur in der Filmwelt. Die Realität im Burgauer Gsundbrunnenbad ist eine ganz andere. Den drei Herren in weißem T-Shirt und blauen Shorts am Beckenrand bleibt an Rekordtagen wie zuletzt mit 4400 Badegästen keine Zeit zum Ausruhen. Sie müssen nicht nur permanent ein Auge auf die Gäste, sondern auch stets die Technik im Blick haben. Die Kollegen arbeiten am Limit, Urlaub in den Sommerferien ist unmöglich. „Der Bädermarkt ist leider leer, Nachwuchs bekommen wir nicht. Weniger Leute dürfen wir auf keinen Fall werden“, sagt Bademeister Sebastian Wagner.

Offiziell ist der 30-Jährige Fachangestellter für Bäderbetriebe, er hat aber nichts gegen die Bezeichnung Bademeister. Es sei schließlich kein negativer Begriff und er ein gelernter Meister seines Fachs. Die Hälfte seines Lebens ist er schon in der Branche, obwohl er lieber Schreiner geworden wäre. Weil aber die Stadt Burgau einen Auszubildenden suchte, bewarb er sich, wurde eingestellt und machte 2011 seinen Meister. Seitdem kümmert er sich im Sommer um Badegäste und im Winter um die Schlittschuhläufer. Dann schlüpft er in die Rolle der Fachkraft für Eissportanlagen.

Trotz Werbung bleibt der Nachwuchs aus

Eigentlich dürfte er als Meister ausbilden, aber inzwischen reiht sich das dritte Jahr aneinander, an dem sich kein Interessent meldet. Trotz Werbung bleibt der Nachwuchs aus. Für Wagner unverständlich, für ihn ist es der Traumberuf schlechthin, irgendwie sei es ein bisschen wie Urlaubsersatz. „Immer unter freiem Himmel, Wasser um mich, und ich kann viele Menschen begeistern“, schwärmt der zweifache Familienvater. Und abends, wenn alle Gäste gegangen sind und das große Aufräumen erledigt ist, hat er das Becken für sich allein.

Auf der anderen Seite kann er durchaus nachvollziehen, warum der Beruf für jüngere Leute nicht besonders attraktiv ist. Seine Frau und die Kinder wissen, wovon er spricht: „Eine Familie heiratet einen Bademeister und das Bad gleich mit.“ Ständig Schicht- und Wochenenddienst, viel Verantwortung, dazu Urlaubssperre im Sommer – unter diesen Umständen sei es schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. „Da muss sich etwas tun, sonst bleibt der Beruf unattraktiv.“

Nicht sichtbar für die Badegäste ist die technische Anlage unterhalb der Schwimmbecken. Hier führen kilometerlange Rohrleitungen zu den Wassertanks. Bild: Bernhard Weizenegger

Die Städte mit Freibädern bekommen den Fachkräftemangel immer mehr zu spüren. Burgau hat insgesamt sechs Angestellte – drei Meister, zwei Fachangestellte und einen ausgebildeten Rettungsschwimmer. Die Früh- und Spätschichten können geradeso abgedeckt werden, ein Ausfall ist nur schwer zu kompensieren. Als das Bad im Frühjahr eröffnete, trat der Extremfall ein: eine Kollegin erkrankte, ein anderer ging in Elternzeit. Die Folge: Statt wie üblich von 9 bis 20 konnte das Freibad in den ersten vier Wochen nur von 9.30 bis 19.30 Uhr öffnen. Viel schlimmer traf es jetzt ein sächsisches Freibad, das mitten im Sommer wegen Personalmangels für zwei Wochen komplett zumachen muss. Wagner ist froh, dass dies in Burgau nie zur Debatte stand und dass seine Kollegen jetzt wieder vollzählig sind.

30 Prozent des Alltags sind mit Büroaufgaben, Hygienevorschriften und Kontrollen gefüllt

Mit zwei anderen teilt er sich gerade eine Schicht, der eine hat sich am Nichtschwimmerbecken platziert, der andere am Schwimmerbecken. Die Badegäste und deren Sicherheit haben oberste Priorität. Trotzdem widmet Wagner ihnen „nur“ 70 Prozent seiner Arbeitszeit. Die restlichen 30 Prozent des Alltags sind laut dem 30-jährigen gefüllt mit Büro- und Verwaltungsaufgaben, Hygienevorschriften und Kontrollen. Dreimal am Tag stehen er oder seine Kollegen am Beckenrand, nehmen Proben, checken den Chlorgehalt und den pH-Wert.

Alle zwei Wochen muss er die komplette Anlage reinigen und zerlegen, zweimal in der Woche muss der Filter der Schwimmerbecken zurückgespült werden. Die Welt unter dem Freibad ist eine für sich, voller Tanks und Technik. „All das sehen die Gäste ja gar nicht“, weiß Wagner. „Die sehen uns nur draußen.“ Und glauben, sie hätten mit dem Bademeister auch das Rundum-Sorglos-Paket vor Ort gebucht. Diese „Vollkasko-Mentalität“, dass es der Bademeister schon richten werde, beobachtet Wagner immer öfter. Es stört ihn gewaltig, dass Eltern ihre Aufsichtspflicht vernachlässigen und ihm die Verantwortung zuschieben. Natürlich sei er als Bademeister für den Ernstfall gewappnet. Regelmäßig weisen die Beschäftigten nach, dass sie Rettungsmaßnahmen und Reanimationstechniken beherrschen.

Erst kürzlich passierte ein dramatischer Unfall

Wagner und seine Kollegen müssen jeden Tag mit allem rechnen, und doch ist nichts planbar. Erst kürzlich hat sich ein dramatischer Unfall ereignet. Ein Vierjähriger hatte sich alleine seine Schwimmhilfe ausgezogen und war in eines der Becken gesprungen (lesen Sie hierzu mehr). Dort sank er sofort auf den etwa 1,25 Meter tiefen Grund des Pools. Noch bevor ein Bademeister reagieren konnte, sprang die Mutter ihrem Kind hinterher und zog es aus dem Becken. Der Vorfall endete glimpflich, vorsorglich wurde der Bub in eine Kinderklinik geflogen. Wagner selbst hatte Dienst, allerdings an einem anderen Becken. Ihm und seinen Kollegen ging das Erlebte sehr nahe, trotzdem sagt er: „Unfälle können wir nicht verhindern.“ Ein guter Tag sei einer, an dem kein Krankenwagen alarmiert werden müsse.

Die Wasserqualität wird automatisch und zusätzlich mit mehrmaligen Proben am Tag kontrolliert. Bild: Bernhard Weizenegger

Für einen geregelten Ablauf im Bad sei es wichtig, dass sich die Gäste an Vorschriften halten. Und das gefalle vor allem Jugendlichen nicht immer. „Sie springen vom Beckenrand ins Wasser oder stören auf dem Sprungturm“, erzählt Wagner. Da komme es schon vor, dass er sie mehrfach rügen müsse. Im schlimmsten Fall wirft er sie raus, und sie haben Hausverbot. Sich dumm anreden zu lassen, ist er gewohnt. „Wir sind das Ventil zum Druckablassen, man braucht ein dickes Fell.“

Zustände wie in Düsseldorf herrschen in Burgau nicht

Mit aggressivem Verhalten oder sogar Gewalt ist Wagner noch nie konfrontiert worden. Zustände wie in Düsseldorf, wo Jugendliche für solche Tumulte gesorgt hatten, dass das Bad zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen geräumt werden musste, gibt es in Burgau nicht. Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister beklagt aber seit Längerem eine zunehmende Aggressivität in Freibädern. Verbandspräsident Peter Harzheim sprach von einer erschreckenden Entwicklung. Dass das Wort ‚Respekt‘ früher eine andere Bedeutung gehabt habe, kann auch Wagner unterstreichen. Trotzdem liebt er seinen Job – besser gesagt seine zwei Jobs. Denn ab Mitte August muss der 30-Jährige gleichzeitig das Eis im Eisstadion nebenan machen, das Eishockeyteam will ins Training einsteigen.





Das könnte Sie auch noch interessieren:

Sicher baden in See und Becken: So klappt's

Freibäder: Der Mai war diesem Jahr kein Bademonat

Warum im Schwimmbad die Öffnungszeiten gekürzt werden müssen

Themen Folgen