vor 19 Min.

Baggerfahrer beschädigt Haus in Ichenhausen schwer

Mit der Schaufel seines Baggers stieß der Baggerfahrer am Samstagnachmittag gegen ein Eck dieses Gebäudes in Ichenhausen. Darauf stürzten zwei Außenwände zum Teil ein.

Nach einem unabsichtlichen Stoß mit der Schaufel stürzen am Samstag zwei Außenwände zum Teil ein. Dann entschließt sich der Eigentümer zum kurzfristigen Abriss.

Von Mario Obeser

Eine an sich kleine Ursache hatte am Samstagnachmittag in Ichenhausen eine große Wirkung. Es geht um einen Bagger und ein entkerntes Haus. Der Fahrer eines kleinen Baggers war im Garten eines Anwesens in der Straße „Zur Halde“ mit Aushubarbeiten beschäftigt. Auf dem Anwesen stand ein bereits entkerntes Haus, das unbewohnt war und wohl saniert werden sollte. Bei den Baggerarbeiten stieß der Fahrer mit der Schaufel gegen ein Gebäudeck. Daraufhin stürzten zwei Außenwände ein. Das gesamte Gebäude bewegte sich und wies danach deutliche Risse auf.

Das Gebäude war nicht mehr zu retten

Es bestand die Überlegung, einen Spezialisten des Landratsamtes Günzburg hinzuzuziehen, um die Statik zu begutachten. Letztlich kam es aber nicht so weit, denn das Gebäude an sich war nicht mehr zu retten, der Eigentümer entschied sich zum Abriss. Da Gefahr in Verzug war, wurde der Abriss kurz darauf durchgeführt. Alarmiert waren unter anderem die Feuerwehren Ichenhausen und Günzburg, die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung Günzburg, das THW Günzburg und THW Krumbach sowie Kräfte der Kreisbrandinspektion Günzburg.

