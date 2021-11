Bibertal

vor 33 Min.

Das wollen die Bürger in Bibertal

Gleich vor der alten Schule in Anhofen, in der die zweite von sieben Bürgerversammlungen in Bibertal stattfand, steht eines der Bushäuschen, die Zug um Zug saniert werden.

Plus Auf der Bürgerversammlung in Bibertal spricht Bürgermeister Roman Gepperth unter anderem über das Trinkwasser. Er muss sich auch mehreren kritischen Fragen stellen.

Von Sandra Kraus

Bürgermeister Roman Gepperth ist der Kontakt zu den Bürgern sehr wichtig. Deshalb finden in Bibertal heuer sieben Bürgerversammlungen statt, anstelle der in den vergangenen Jahren üblichen zwei. Gepperth informierte die Bibertaler und beantwortete ihre Fragen schon in Schneckenhofen und in Anhofen, im November sind die Termine in Bühl, Kissendorf, Ettlishofen, Silheim und Echlishausen, alle unter den Auflagen der 3G-Regel. Der ehemalige Klassenraum in der alten Schule in Anhofen war fast so voll wie zu Schulzeiten, rund 30 Personen hatten Platz genommen und hörten Gepperth zu, der einen Überblick über die Gemeinde gab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

