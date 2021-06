Bibertal

vor 18 Min.

Ungewöhnliche Premiere in der sanierten Mehrzweckhalle in Kissendorf

Plus Die erste Veranstaltung in der sanierten Mehrzweckhalle in Kissendorf war eine Gemeinderatssitzung. Das Gremium hat Details zur neuen Kita in Bühl genannt.

Von Sandra Kraus

Nach Traubesaal und Grundschul-Mehrzweckraum hat der Gemeinderat Bibertal in der Juni-Sitzung nun den dritten, pandemiebedingten Sitzungsort wahrgenommen. Das Gremium tagte in der sanierten Mehrzweckhalle in Kissendorf. Bürgermeister Roman Gepperth freute sich: „Unsere Sitzung ist die erste Veranstaltung in der Mehrzweckhalle. Dank ihrer Größe und vor allem wegen der modernen Lüftung sind wir hier bei den Hygieneregeln der Pandemie auf der sicheren Seite.“

