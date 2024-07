Sie war die jüngste Braut in der Markgrafenstadt

Wasser hätten sie immer wieder einmal gehabt, aber doch nicht so, erzählt das Ehepaar aus Burgau. Ein Tag bevor das Hochwasser richtig kam, haben Anna Maria Kolitsch und ihr Ehemann – offiziell Johann, aber man sagt Hans – ihr Haus in der Haldenwanger Straße verlassen und sind zu einer ihrer Töchter gezogen. Das sei die beste Entscheidung gewesen, sagen sie. Wenige Tage vor ihrer Diamantenen Hochzeit waren sie wieder zurückgekehrt.

Am 19. Juni 1964 haben Anna Maria und Hans Kolitsch standesamtlich im Burgauer Rathaus geheiratet. Ein Tag später traute Stadtpfarrer Ferdinand Iberl das Paar kirchlich. Es sei eine große Hochzeit gewesen, droben beim „Mäusle“, erzählen die beiden, mit mehr als hundert Gästen und Fünf-Mann-Kapelle. Anna Maria Kolitsch ist gebürtige Burgauerin, ihr Mann Hans kam über mehrere Stationen aus Abertham (Tschechien) in die Markgrafenstadt. Auf die Frage, wie sich beide denn kennengelernt hätten, lacht er: „In der ,Rose‘ in Burgau, es war an einem Montag und ein ,bissle‘ Liebe auf den ersten Blick.“ „Ich war damals mit sechzehneinhalb noch arg jung“, verrät Anna Maria Kolitsch. Bei der Heirat sei sie die jüngste Braut in ganz Burgau gewesen, sogar in der Zeitung sei das damals gestanden. Das Ehepaar zog anschließend in das Haus der Eltern von Hans Kolitsch, es wurde angebaut und aufgestockt.

Hans Kolitsch ist von Beruf Technischer Zeichner/Maschinenbau, arbeitete später bei der damaligen Firma Drexler und anschließend bis zu seiner Rente bei der Firma BSB in Burgau. Seine Frau Anna Maria war zunächst bei der Firma Triumph beschäftigt, machte dann in Augsburg eine Ausbildung zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin und war im Bistro des Förderwerks Dürrlauingen sowie in der Küche des Burgauer Krankenhauses tätig. „Es waren ganz andere Zeiten, das kann man mit heute nicht vergleichen“, fährt sie fort. 1970 war der erste Urlaub in Sonthofen, der zweite erst wieder 1979 in Südtirol, dieses Mal mit ihren drei Kindern. „Lauter Mädla, also ein Drei-Mädla-Haus“, sagt Hans Kolitsch scherzend. Eine größere Reise gab es erst wieder zur Silberhochzeit, nämlich mit dem Flieger nach Griechenland.

Icon Vergrößern Das Ehepaar vor 60 Jahren: Die kirchliche Trauung fand in der Burgauer Stadtpfarrkirche statt. Foto: Peter Wieser (Repro) Icon Schließen Schließen Das Ehepaar vor 60 Jahren: Die kirchliche Trauung fand in der Burgauer Stadtpfarrkirche statt. Foto: Peter Wieser (Repro)

Sein Hobby Nummer eins sei das Fußballspielen gewesen, bei den Schülern, der Jugend und in der Ersten Mannschaft des TSV Burgau, erzählt Hans Kolitsch weiter. Auch Tischtennis, vor allem aber das Schafkopfen immer am Freitag und zwischendurch habe er auch gewonnen, sagt er und lacht. Kreuzworträtsel löst er nach wie vor mit Leidenschaft. Gemeinsam war das Ehepaar oft mit dem Fahrrad unterwegs und ging vor der Corona-Pandemie regelmäßig zweimal die Woche zum Fitnesstraining. Anna Maria Kolitsch geht nach wie vor Walken und zur Gymnastik.

Icon Vergrößern Anna Maria und Hans Kolitsch aus Burgau feierten am 19. Juni Diamantene Hochzeit. Foto: Peter Wieser Icon Schließen Schließen Anna Maria und Hans Kolitsch aus Burgau feierten am 19. Juni Diamantene Hochzeit. Foto: Peter Wieser

Eigentlich wollten Anna Maria und Hans Kolitsch mit ihren Töchtern und deren Familien, dazu zählen auch vier Enkelkinder, für einige Tage wegfahren. Letztlich blieb es aber bei der Feier ihrer Diamantenen Hochzeit am Wochenende darauf im Kreise der Familie. „Wir hatten immer die gleichen Interessen“, sagen sie. Heute sei es vielleicht ein bisschen ruhiger. Aber am Nachmittag draußen Kaffee trinken oder Karten spielen, das gehöre dazu, freuen sich die Jubilare.