vor 3 Min.

Die Corona-Krise als Chance

Grüne sprechen in Günzburg über Auswirkungen auf verschiedene Branchen

Günzburg Wo liegen die in der Öffentlichkeit wenig beachteten, durch Corona verursachten, Probleme? Das wollte die Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz bei einem Biergarten-Gespräch unter dem Motto „Grün hört zu“ erfahren. Etwa 25 Teilnehmer berichteten in Günzburg über ihren Alltag mit der Pandemie.

Besonders betroffen zeigte sich die Veranstaltungsbranche, wie Vertreter der Neuen Theaters Burgau, des Günzburger Forums, einer Musikschule und mehrere Selbstständige aus diesem Bereich berichteten. Schüler und Lehrer sprachen davon, dass manche die Krise gut nutzen konnten, aber auch einige Schüler „abgehängt“ worden seien.

Philipp Beißbarth, Kreisvorsitzender der Grünen im Landkreis und selbst Student, berichtete über die Lage an den Hochschulen und die teils schwierige finanzielle Situation von Studenten, denen der Mini-Job wegbricht. Unmut über die teils unverständlichen und unterschiedlichsten Auflagen wurde immer wieder laut. Ein Inhaber eines Pflegedienstes warb jedoch um Verständnis: „Ich sehe täglich die Auswirkungen von Covid19 an Patienten und die Mehrbelastung durch Corona an meinen Pflegenden.“ Immer mehr Pflegepersonal würde den Beruf verlassen. Der Inhaber des Pflegedienstes sagte: „Nur wenn die Bevölkerung vernünftig ist, kann das Gesundheitssystem überleben.“

Eine positive Sicht auf die Pandemie brachte eine junge Mutter bei dem von Evelyn Söll organisierten Biergarten-Gespräch ein. Sie sagte: „Natürlich habe ich mit meiner Familie finanzielle und mobile Einschränkungen, aber wir haben die Region Günzburg kennen und lieben gelernt und hatten wunderschöne Familienstunden.“ (zg)

