vor 33 Min.

Feuerwehr rettet älteres Ehepaar aus brennendem Haus

Am Dienstagabend ist ein Haus in Riedhausen in Brand geraten. Die Bewohner befanden sich zunächst noch im Inneren und wurden von der Feuerwehr aus dem Fenster gerettet.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr ein Feuer in einer Gartenlaube in Günzburg-Riedhausen ausgebrochen und hat kurze Zeit später auf das dahinter stehende Reiheneckhaus übergegriffen. Laut Polizei geriet auch ein unmittelbar angrenzendes, leerstehendes Reihenhaus teilweise in Brand.

Älteres Ehepaar musste aus brennendem Haus gerettet werden

Das ältere Ehepaar, welches das Reiheneckhaus bewohnte, befand sich zunächst noch im Inneren und konnte von der Feuerwehr aus dem Küchenfenster gerettet werden. Beide Personen blieben bei dem Brand unverletzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 200.000 Euro.

Etwa 120 Rettungskräfte waren im EInsatz. Hinweise auf Brandstiftung bestehen keine. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen. (AZ)

