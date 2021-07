Was der SC Ichenhausen noch besser machen muss

Plus Fußball-Landesligist spielt nach seinem Auftakterfolg gegen den SV Egg nun beim FV Illertissen II. Wann kommen die Neuzugänge zu ihren ersten Einsätzen?

Monatelang wurde gar nicht Fußball gespielt, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Spielleiter Stefan Schneider beschert den Landesligisten im Südwesten des Freistaats zum Saisonauftakt gleich mal sechs Partien innerhalb von drei Wochen. Da heißt es vor allem, die richtige Balance zu finden zwischen voll auf Sieg spielen und Kraftreserven schonen. Auch die Verletzungsgefahr ist ein Thema nach der langen Wettkampfpause.