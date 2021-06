Teile eines unbewohnten Hauses an der Günzburger Hasengasse stürzen ein

Aus Sorge, dass die benachbarten Häuser in Mitleidenschaft gezogen werden, alarmierten Nachbarn die Günzburger Polizei. Auch THW und Feuerwehr wurden hinzugezogen.

Teile eines seit Jahren unbewohntem Hauses an der Hasengasse in Günzburg sind am Sonntag heruntergefallen. Nachdem dann gegen Mittag ein größerer Teil einstürzte und dabei auch die benachbarten Gebäude in Gefahr waren, entschieden sich die Anwohner, die Polizei zu verständigen.

Diese stellte fest, dass ein größerer Teil einstürzte. Dabei lagen auf der Seite mit dem größten Schadensbild die Ziegel fast am Nachbarhaus. Auf der anderen Seite des Hauses blieb die Außenmauer, welche einen deutlichen Riss zeigte, noch stehen, doch einzelne Holzteile lagen auf der Terrasse des dortigen etwa anderthalb Meter entfernten Nachbargebäudes.

Zur Schadenshöhe kann die Polizei noch nichts sagen

Kräfte der Feuerwehr Günzburg, der Polizeiinspektion Günzburg sowie des Technischen Hilfswerks (THW) aus Günzburg und Memmingen waren im Einsatz. Das THW prüfte die Situation und beriet über die weiteren Maßnahmen. Da der Giebel relativ frei stand und der Deutsche Wetterdienst vor schweren Gewittern warnte, sollte zumindest der Giebel noch umgelegt werden. Für diese und eventuell weitere Arbeiten wurde ein Bagger angefordert.

Verletzte gab es keine. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Lesen Sie dazu auch