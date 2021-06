Haldenwang erhöht die Kita-Gebühren

Plus Aufgrund eines erheblichen Defizits kommt die Gemeinde Haldenwang nicht darum herum, die Beiträge für die zwei Kindertagesstätten zu erhöhen.

Ursprünglich war der Tagesordnungspunkt „Anpassung der Kindergartengebühren“ in der Sitzung am 16. Juni vorgesehen, wurde aber vertagt. Nun beschloss der Haldenwanger Gemeinderat mehrheitlich, für die beiden Kindertagesstätten „Mäusebär“ und „Waldmäuse“ im Ortsteil Konzenberg die Beiträge zu erhöhen.