Haldenwang

vor 33 Min.

Schloss Haldenwang: Die perfekte Kulisse für ein Konzert im Freien

Plus Mit Kunst und Kultur soll Schloss Haldenwang wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ein Freiluftkonzert im Innenhof war der Impuls für den Neustart.

Von Helmut Kircher

Der Reigen seliger Geister zeigte sich gnädig gestimmt. Zauberte aus spätseptemberlichen Herbstzutaten einen lauen, vergnüglich leichtgewichtigen Serenadenabend, vor opernhaft opulenter, neugotisch prunkender Schlosskulisse, von warmem Licht koloriert und die Botschaft kündend: Schaut her, so kann man Vergangenes für die Gegenwart zugänglich machen. Im Angebot ein Programm wohliger Klangschwelgerei. Fast so etwas wie Händel-Festspiele mit sattelfesten Universalhits hochbarocker Zeiten. Nun ja, ein bisschen mehr als Händel wurde es dann aber doch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .