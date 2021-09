Mann greift Polizeibeamte in Ichenhausen an

Stark alkoholisiert war ein 42-jähriger Mann, als die Polizei bei ihm eintraf. Sein aggressives Verhalten legte er trotzdem nicht ab. Ihm wird einiges vorgeworfen.

Zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Günzburg wurden am Samstag gegen 23 Uhr aufgrund einer häuslichen Gewalt in die Hochwanger Straße gerufen. Vor Ort trafen sie einen stark alkoholisierten 42-jährigen Mann an, der sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv verhielt. Im weiteren Verlauf kam es zum tätlichen Angriff auf die Polizeibeamten, indem der Mann nach diesen schlug. Zudem beleidigte er die Polizisten und drohte weitere Straftaten an.

Der 42-Jährige wurde daher in Gewahrsam genommen, leistete dabei aber erneut Widerstand. Des Weiteren wurden bei ihm Betäubungsmittel gefunden. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, wegen Körperverletzung, Beleidigung und wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. (AZ)