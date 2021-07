Kindergartenkinder bekommen in Kleinkötz ein neues Gebäude

Nach 19 Monaten Bauzeit ist der neue Kindergarten in Kleinkötz fertig. Vier Jahre lang waren die Mädchen und Buben provisorisch im Pfarrheim untergebracht. Die Freude ist groß.

Der Schock war groß, als im Mai 2017 nach einem Wasserrohrbruch der Kindergarten St. Nikolaus in Kleinkötz wegen gesundheitsschädlichen Wohnklimas geschlossen wurde. Die Mädchen und Buben zogen ins benachbarte Pfarrheim um. Aus dem Provisorium wurden ganze vier Jahre. Denn das alte Gebäude war nicht sanierungsfähig, es wurde abgerissen. Nun steht an gleicher Stelle ein L-förmiger Ersatzbau.

Der Garten des neuen Gebäudes ist von hohen Bäumen umgeben. Foto: Bernhard Weizenegger

1,5 Millionen Euro vom Freistaat für Gebäude in Kleinkötz

Bürgermeisterin Sabine Ertle übergab das Gebäude symbolisch an Pfarrer Johannes Rauch als Vertreter der Pfarrkirchenstiftung St. Nikolaus und Kindergartenleiterin Klaudia Schwarz. Für das etwa 2,2 Millionen Euro teure Gebäude zahlte der Freistaat eine Zuwendung in Höhe von zirka 1,5 Millionen Euro. Zu den etwa 50 Kindergartenkindern in zwei Gruppen gibt es nun Platz für eine Kinderkrippen-Gruppe für 12 Kinder, die im Untergeschoss untergebracht ist. Wenn alle Möbel installiert sind, können die Kinder einziehen. Die Außenanlagen werden derzeit noch fertig gestellt.