Fachkräftemangel herrscht auch im Kötzer Rathaus

Wenn gebaut wird wie hier im Zuge des Glasfaserausbaus in Kleinkötz, haben Bürger oft auch Fragen an das Bauamt im Rathaus. In Kötz herrscht dort eklatanter Fachkräftemangel. Das gehe auf Kosten des Dienstleistungsgedankens und der Bürgerfreundlichkeit, sagt Bürgermeisterin Sabine Ertle.

Foto: Irmgard Lorenz