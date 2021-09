Kötz

11:14 Uhr

Kötz steht finanziell gut da

Plus Das Jahr 2019 ist gut gelaufen: Anstatt in die Rücklagen zu greifen, konnte die Gemeinde Kötz ungeplant noch Geld auf die hohe Kante legen.

Von Irmgard Lorenz

Viel mehr Geld als geplant hat die Gemeinde Kötz im Jahr 2019 bewegt. Die Rechnungsprüfung und die Feststellung des Jahresergebnisses brachten trotzdem ein überraschend erfreuliches Ergebnis: Der vorgesehene Griff in die Rücklagen für den Neubau des Horts in Großkötz und den Neubau des Kindergartens in Kleinkötz war nicht notwendig. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt fiel im Rechnungsjahr 2019 mit 2,68 Millionen Euro stattlich aus und im Investitionsbereich wurde ein Überschuss von knapp 725.000 Euro erzielt. Diesen Betrag konnte Kämmerin Silvia Quenzer in die Rücklagen buchen..

