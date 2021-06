Kötz

Untersuchung zeigt: Für die Kinder ist in Kötz gut gesorgt

Im Neubau des Kindergartens St. Nikolaus Kleinkötz wird auch eine Krippengruppe eingerichtet. Insgesamt ist die Gemeinde in Sachen Kinderbetreuung gut aufgestellt, sagte Bürgermeisterin Sabine Ertle den Gemeinderäten.

Plus Eine Untersuchung zeigt, dass Kötz bei der Kinderbetreuung viel richtig macht. Bei einer anderen Bevölkerungsgruppe sieht Bürgermeisterin Ertle aber Handlungsbedarf.

Von Irmgard Lorenz

Im Rahmen des Hildesheimer Bevölkerungsmodells hat die Gemeinde Kötz den Bedarf im Bereich Kindertagesstätten und Hort untersuchen lassen. Grundlage war ein Modell zur Bevölkerungsentwicklung in den nächsten 25 Jahren. „Wir sind auch für die nächsten Jahre gut aufgestellt“, sagte Bürgermeisterin Sabine Ertle den Gemeinderäten. Sie deutete aber an, dass es in einem anderen Sektor Handlungsbedarf geben könnte.