vor 49 Min.

Lagerhalle in Waldstetten durch Brand komplett zerstört

In Waldstetten bei Ichenhausen hat am Freitagabend eine Lagerhalle gebrannt. Der Schaden liegt im oberen sechsstelligen Bereich. Die Ursache ist bislang völlig unklar.

Im Ichenhausener Stadtteil Waldstetten ist es am Freitagabend zu einem Brand in einer Lagerhallte gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unklar.

Am Freitagabend ist es in Waldstetten bei Ichenhausen zu einem Brand in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle gekommen. Gegen 18.30 Uhr hatten laut der Polizei Schwaben Süd/West Nachbarn das Feuer entdeckt. Rund 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und THW waren vor Ort im Einsatz.

Aufgrund der Größe des Brands reichten die Hydranten nicht aus, es musste über Schläuche Wasser von der rund ein Kilometer entfernten Günz hergepumpt werden. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf eine benachbarte Halle einer Elektrofirma. Die Lagerhalle selbst brannte vollständig aus.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein Schaden im oberen sechsstelligen Bereich. Der Kriminaldauerdienst Memmingen hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache bereits aufgenommen. (obes)

Bei einem Brand an einer Lagerhalle in Waldstetten im Landkreis Günzburg sind offenbar Stroh und Maschinen beschädigt worden. Die Luftrettungsstaffel liefert Videomaterial dazu. Video: Wilhelm Schmid

