Landkreis Günzburg

vor 16 Min.

Altbürgermeister will Solarfeld in Winterbach bauen

Plus Was der frühere Bürgermeister Karl Oberschmid am Rand von Winterbach vorhat und wie der Gemeinderat das Projekt beurteilt.

Von Wolfgang Kahler

Bauprojekte im Außenbereich einer Gemeinde bereiten nicht selten Schwierigkeiten. Das zeigte sich jetzt an den Ausbauplänen für den Betrieb des früheren Winterbacher Bürgermeisters Karl Oberschmid. Zur Bestandssicherung und Erweiterung des Unternehmens sollen zwei Bebauungspläne aufgestellt werden. Einer bekam mehrheitlich grünes Licht, beim zweiten ist eine Überarbeitung angeregt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

