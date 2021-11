Landkreis Günzburg

18:32 Uhr

Coronapolitik-Kritiker Karl Hilz stirbt im Landkreis Günzburg

Der pensionierte Polizist Karl Hilz trat auch im Landkreis Günzburg auf. Das letzte Mal kam er im Oktober nach Günzburg, um Bürgerinnen und Bürger für das Volksbegehren "Landtag abberufen" zu gewinnen. Jetzt ist er im Alter von 64 Jahren gestorben. Das Foto entstand während einer Demo in Kempten.

Plus An Markus Söder und seiner Corona-Politik ließ Ex-Polizist Karl Hilz kein gutes Haar. Jetzt ist er im Alter von 64 Jahren gestorben – in einem Privathaus im Kreis Günzburg.

Von Till Hofmann

Er war einer der Hauptkritiker der Corona-Politik der Staatsregierung und redete sich schnell auf Klardenken-Demos, manchmal auch auf Querdenker-Veranstaltungen in Rage: Der Münchner Ex-Polizist Karl Hilz ist am vergangenen Freitag im Alter von 64 Jahren gestorben. Wie unsere Redaktion aus zuverlässiger Quelle weiß, ist das im Landkreis Günzburg geschehen.

