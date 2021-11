Hausärzte im Landkreis Günzburg müssen viele Impftermine absagen

Mediziner im Landkreis Günzburg müssen Termine absagen und kritisieren ein Verteilproblem beim Corona-Impfstoff. Wie ist die Lage im Impfzentrum?

Der Günzburger Hausarzt Georg Kithil ist, wie er einräumt, "relativ angefressen". Grund seines Zorns ist das momentane Impfstoffchaos, das es ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen schwer bis unmöglich macht, bei den Corona-Impfungen im erwünschten und notwendigen Umfang voranzukommen.

Noch vor zwei Wochen habe es seitens der Politik geheißen: "Impfen, impfen, impfen. Und boostern, boostern, boostern." Also eine erste, zweite oder dritte Impfung vorzunehmen. Alles kein Problem, so sei noch vor wenigen Tagen versichert worden. Denn Impfstoff sei in ausreichendem Maße vorhanden - es gebe Dosen in Millionenhöhe.

Entgegen dieser vollmundigen Versprechen scheint der Impfstoff mittlerweile Mangelware zu sein. Zumindest gibt es ein Verteilproblem, wie neben Georg Kithil auch der Kötzer Arzt Wolfgang Stolle erfahren musste. Deshalb müssten viele vereinbarte Impftermine von den Hausärzten wieder abgesagt werden. Medizinisch wie organisatorisch sei das ein Irrsinn, kritisieren die Mediziner.

Georg Kithil bekam nur vier Päckchen Corona-Impfstoff geliefert

Im Vertrauen auf ausreichend Impfstoff hatten Georg Kithil und Wolfgang Stolle für die kommenden Tage und Wochen Termine mit Impfwilligen vereinbart. Georg Kithil zum Beispiel hatte vorige Woche 30 Päckchen Impfstoff von Biontech bestellt, das würde für 180 Impfungen in dieser Woche reichen. Am Freitag hatte der Mediziner kurzfristig erfahren, dass er vorab nur vier Päckchen erhält - vielleicht auch etwas mehr. Planungssicherheit sieht anders aus.

Georg Kithil

Ähnlich erging es Wolfgang Stolle. Der Ärztliche Koordinator für die Corona-Impfungen im Landkreis musste für seine Kötzer Hausarztpraxis Termine absagen, obwohl die Impfungen eigentlich "schon Fahrt aufgenommen hatten". Bislang nicht Geimpfte verspürten offenbar einen gewissen Druck, sich den Piks geben zu lassen, andere wünschten sich möglichst rasch die dritte Booster-Impfung, um geschützter durch den Winter zu kommen, so Stolle. Hinzu kamen in den Praxen Impfungen gegen Grippe, Behandlungen wegen der momentan rollenden Erkältungswelle oder anderer gesundheitlicher Probleme. Georg Kithil: "Neben Corona haben wir ja auch noch Kranke."

Nur den Impfstoff Moderna zu verimpfen, ist weder zeitlich noch personell möglich

Auch für Corona-Impfungen gilt die Erkenntnis: "Der Teufel steckt im Detail." Angesichts dessen sei der Biontech-Deckel und die kommunikativ komplett missratene Bevorzugung des Impfstoffs von Moderna durch Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn eine einzige Katastrophe, kritisieren die Ärzte.

Dr. Wolfgang Stolle Foto: Bernhard Weizenegger

Georg Kithil erklärt die realen Probleme anhand seiner Praxis. Den Impfstoff von Biontech gibt es im Sechserpack. Der ist relativ flott verimpft. Den von der Wirkung her gleichwertigen Impfstoff von Moderna gibt es dagegen nur im Zehnerpack. Und verimpft wird nur die jeweils halbe Dosis. "Das heißt, wir müssen in vier Stunden 20 Menschen impfen", so Georg Kithil. Würde im Sinne von Jens Spahn fast nur noch Moderna verimpft, wäre das in einer normalen Hausarztpraxis weder personell noch zeitlich zu schaffen.

Georg Kithil zieht Fazit: Impfvorgaben sind nicht zu schaffen

Zumal Moderna, anders als Biontech, für Menschen unter 30 Jahren momentan nicht empfohlen wird. Auch das erhöht den organisatorischen und bürokratischen Aufwand, der mit Terminvereinbarung, Vorbereitung der Impfdosen, Impfen, schriftlicher Dokumentation und 15-minütiger Kontrolle der Geimpften ohnehin schon enorm sei. Georg Kithils Fazit: Bei dem momentanen Durcheinander seien die Impfvorgaben praktisch nicht zu schaffen. Stolle und Kithil sind auch als Betriebsärzte tätig. In vielen heimischen Firmen könnten Beschäftigte geimpft werden - wenn es genügend gäbe. Dabei hätte sich die Politik nach Kithils Überzeugung problemlos besser vorbereiten können, denn Experten hätten immer wieder vor der vierten Welle gewarnt.

Das Landratsamt ging am Freitag auf Nachfrage davon aus, dass die Termine im Impfzentrum Günzburg und bei den lokalen Angeboten für die nächsten zwei Wochen gehalten werden können. Das betreffe Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Auch für die "Booster-Wochenenden" in diesem Zeitraum seien die Termine sicher. Man habe frühzeitig genügend Impfstoff geordert. Das Landratsamt ist laut Pressestelle zuversichtlich, dass es auch danach genügend Impfstoff im Landkreis Günzburg geben werde. (mit cki)