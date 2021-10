Kreis Günzburg will als fahrradfreundliche Region zertifiziert werden

Was der Landkreis Günzburg neben dem Label "fahrradfreundliche Region" beim Klimaschutz vorhat und welche Kosten mit den Plänen verbunden sind.

Tue Gutes und rede darüber. Unter diesem Motto will der Landkreis der „Arbeitsgemeinschaft für fahrradfreundliche Kommunen in Bayern“ (AGFK) beitreten. Außerdem will der Landkreis den Klimaschutz noch weiter voranbringen, im Rahmen des Programms European Energy Awards. Den entsprechenden Maßnahmen und Ausgaben haben die Mitglieder des Umweltausschusses einhellig zugestimmt.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann über die AGFK eine Zertifizierung für fahrradfreundliche Kommunen erreicht werden. „Das sollten wir uns bescheinigen lassen“, erklärte Landrat Hans Reichhart im Umweltausschuss. Schließlich verfüge der Landkreis Günzburg über das vermutlich beste Fahrradnetz aller Kreise im Freistaat.

Zertifizierung kommt dem Tourismus im Landkreis Günzburg zugute

Einstimmig empfahlen die Mitglieder des Umweltausschusses dem Kreistag, der AGFK beizutreten und eine Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune anzustreben. Das komme dem Tourismus im Landkreis im Allgemeinen und dem boomenden Fahrrad-Tourismus im Besonderen zugute, betonte der Landrat.

Der AGFK-Mitgliedsbeitrag liegt bei 3000 Euro im Jahr, eine Voraussetzung für die Zertifizierung ist, dass der Landkreis einen Radverkehrsbeauftragten beschäftigt. Eine entsprechende Stelle hat der Kreistag bei den Haushaltsberatungen für dieses Jahr beschlossen.

Umweltausschuss empfiehlt Beteiligung an den European Energy Awards

Der Landkreis will sich noch stärker beim Klimaschutz engagieren. Entsprechende Aktivitäten will er im Rahmen des European Energy Awards entwickeln. Dazu muss ein umfangreiches Arbeitsprogramm konzipiert werden, das im laufenden Jahr etwa 12.800 Euro kostet. Im kommenden Jahr sind Ausgaben von rund 88.400 Euro vorgesehen. Knapp 30.000 Euro erwartet der Landkreis allerdings an Fördermitteln.

Für die vier Folgejahre ab 2022 sind jährliche Ausgaben von etwa 38.000 Euro fällig. Das Geld sei gut angelegt, erklärte Landrat Hans Reichhart im Umweltausschuss. Zum einen erhalte der Landkreis über das Programm eine entsprechende Zertifizierung, zum anderen würden vor allem die Bildungs- und Beratungsangebote in Sachen Klimaschutz ausgebaut. Die Mitglieder des Umweltausschusses empfahlen dem Kreistag einstimmig, sich an den European Energy Awards zu beteiligen.