Landkreis Günzburg

vor 49 Min.

Volksbegehren: Tourbus macht am Dienstag in Günzburg halt

Plus Am Dienstagabend steht der Tourbus zum Volksbegehren "Landtag abberufen" am Forum am Hofgarten in Günzburg. Dort wollen die Mitinitiatoren für ihr Projekt werben.

Von Till Hofmann

Die Eintragungsfrist zum Volksbegehren "Landtag abberufen" läuft seit 14. und noch bis zum 27. Oktober. In der vergangenen Woche haben Aktivisten in einem von der Polizei begleiteten "Autokorso" durch den Landkreis auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Eines der Ziele, das verfolgt wird, formulieren die Initiatoren folgendermaßen: "Der Landtag soll durch Neuwahlen mit anderen, besseren und bürgerorientierten Abgeordneten besetzt werden. Abgeordnete, die unsere Verfassung achten, im Sinn der Bürger arbeiten und ohne Fraktionszwang nur ihrem Gewissen und den Interessen der Bürger folgen."

