Antonia Kinzels großer Wurf: Burgauerin wird deutsche Meisterin im Diskuswerfen

Plus Die 20-jährige Antonia Kinzel übertraf bei den Deutschen Meisterschaften ihre eigenen Vorstellungen und wurde deutsche Meisterin im Diskuswerfen. Wie hat das geklappt?

Von Nadine Rau

"Es ist so gut gelaufen, das hätte ich selbst nicht gedacht." Antonia Kinzel ist auch am Montag nach der deutschen Meisterschaft am Wochenende noch völlig glücklich. Kein Wunder: Die Diskuswerferin aus Burgau hat sich in Koblenz hervorragend verkauft und mit dem ersten ihrer Würfe direkt den ersten Platz gesichert. "Ich bin tatsächlich deutsche Meisterin und ich habe damit auch gleich die Norm für den Perspektiv-Kader im nächsten Jahr erfüllt", erzählt sie stolz.

