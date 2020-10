09:01 Uhr

Mann fährt mit Auto gegen Haus und wird leicht verletzt

Die Polizei prüft noch, auf welche Summe sich der Sachschaden beläuft. Und was die Ursache des Unfalls war.

In Günzburg ist ein Mann mit seinem Auto gegen ein Haus gefahren. Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel.

Am Sonntagmorgen, etwa gegen 03.30 Uhr, ist in Günzburg ein Mann mit seinem Auto gegen ein Haus gefahren. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung von Weißenhorner Straße und Wasserburger Weg.

Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden, die genaue Summe ist noch nicht bekannt. Auch die Ursache des Unfalls muss noch geprüft werden. Alkoholisiert war der Fahrer nicht. (AZ)

Themen folgen