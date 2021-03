10:24 Uhr

Mülltonnen-Feuer greift auf Überdachung über: Brandstiftung an Grundschule Ichenhausen

Erneut hat es an der Grundschule Ichenhausen gebrannt. Nachdem der erste Vorfall glimpflich ausgegangen war, ist nun beträchtlicher Schaden entstanden, auch am Nebenraum der Jahnhalle.

An der Grundschule Ichenhausen haben am Samstag gegen 22.30 Uhr mehrere Mülltonnen gebrannt. Sie wurden durch das Feuer zerstört. Da sie unter einer Überdachung standen, wurde das Dach stark in Mitleidenschaft gezogen. Über dessen Holzverkleidung breitete sich das Feuer über das gesamte Dach aus, ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile konnte durch die Feuerwehren Ichenhausen und Hochwang verhindert werden. Der Schaden am Dach wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst Memmingen aufgenommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand muss von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm fortgeführt. In der Nacht vom 11. auf den 12. März hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben, auch hier waren Mülltonnen der Grundschule in Brand geraten. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte da verhindert werden.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen im Zusammenhang mit den Brandfällen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0731/8013-0 an die Kriminalpolizeiinspektion zu wenden.

Räume der offenen Ganztagsschule und des Familienstützpunktes zerstört

Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel ergänzt weitere Details. Demnach wurde das Feuer im Durchgang zwischen der ehemaligen Hausmeisterwohnung sowie den Nebenräumen der Jahn-Halle gelegt. Der Nebenraum der Jahn-Halle sowie die in der ehemaligen Hausmeisterwohnung untergebrachten Räume der offenen Ganztagsschule und des Familienstützpunktes wurden zerstört. Er schreibt, der Sachschaden liege vermutlich sogar im sechsstelligen Bereich. Nur weil ein Passant schnell die Feuerwehr alarmierte und diese beherzt eingegriffen habe, sei noch Schlimmeres verhindert und nicht die gesamte Jahnhalle zerstört worden. (zg)

