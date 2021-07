Corona: Es gibt noch Termine für die Sonderimpfung am Sonntag

Die Corona-Zahlen im Landkreis sinken weiter. Und: Für die Sonderimpfung im Krumbacher Impfzentrum am Sonntag mit AstraZeneca können noch Termine gebucht werden.

Von 11,0 am Donnerstag auf 6,3 am Freitag: Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Günzburg hat laut Robert-Koch-Institut (RKI) einen mächtigen Sprung nach unten gemacht und liegt jetzt im einstelligen Bereich. Weiter nach unten ging es auch in den benachbarten Landkreisen, im Einzelnen im Landkreis Dillingen auf 4,1 (von 5,2), im Landkreis Augsburg auf 5,1 (7,9), im Landkreis Unterallgäu auf 6,9 (7,6), im Landkreis Neu-Ulm auf 6,8 (9,1) und im Landkreis Heidenheim, der noch die mit Abstand höchste Zahl aufweist, auf 12,1 (15,1). Lediglich im Alb-Donau-Kreis ist der Wert wieder angestiegen, von 1,0 auf 2,5 – der niedrigste in der Region bleibt er dennoch.

Corona: Acht Fälle in sieben Tagen im Landkreis Günzburg

Im Landkreis Günzburg gab es dem RKI zufolge acht Fälle in den vergangenen sieben Tagen, insgesamt liegt die Zahl bei 6959. Darunter am meisten betroffen waren Frauen im Alter zwischen 35 und 59 Jahren. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 110. Bayernweit befindet sich die Sieben-Tage-Inzidenz momentan bei 5,9 mit insgesamt 647.744 Fällen.

Zehn der bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte sind derzeit coronafrei. Der Landkreis Günzburg liegt jetzt mittendrin (Platz 66 von 96), 30 Landkreise beziehungsweise kreisfreie Städte weisen einen noch höheren Inzidenzwert auf. Vor allem in Würzburg – sowohl im Landkreis (11,7) als auch in der kreisfreien Stadt (13,3) – ist der Wert noch recht hoch. In Augsburg liegt die Inzidenz bei 12,1 und der Landkreis Lichtenfels ist mit einer Inzidenz von 24,0 noch am schlimmsten dran.

Impfung: Sondertermine in Krumbach

Noch sind nicht alle Termine der Sonderimpfung an diesem Sonntag, 4. Juli, im Impfzentrum Krumbach vergeben. Das teilte das Landratsamt Günzburg am Freitagnachmittag auf Nachfrage mit. Wie berichtet stehen dort zwischen 12.15 und 19.15 Uhr 200 Impfdosen mit AstraZeneca zur Verfügung. Eine Online-Anmeldung ist möglich unter der Adresse https://guenzburg.konsentas.de/modules/ota_public/form/46/.

Und wenn zu wenige kommen? "Wir holen nur das aus dem Kühlschrank, was wir verimpfen", sagt Nicolas Kiechle, Verwaltungsleiter des Günzburger Impfzentrums. Das gelte für beide Zentren. "Wir haben bisher keinen Verwurf aufgrund nicht genutzter Impfdosen." Jeder, der sich impfen lassen wolle, bekomme nun kurzfristig einen Termin. Das sei auch deshalb interessant, weil bislang geltende Sperrzeiten zwischen erster und zweiter Impfung gefallen seien. So sei eine vollständige Impfung vor Urlaubsantritt noch möglich. (nara/ioa)