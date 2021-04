Probst-Busse fahren mit neuen Filtern

Entkeimer sollen für die Passagiere klinisch saubere Atemluft in den Bussen erzeugen. Wie das genau funktioniert.

Die Probst-Bus GmbH aus Ichenhausen will mit neuen Filter- und Entkeimungsanlagen das Busfahren während der Corona-Pandemie deutlich sicherer machen.

Diesen Monat wurden in allen Bussen Aktiv-Filter von Mercedes Benz nachgerüstet. Diese filtern die Luft und reduzieren die Viren und Keime um bis zu 80 Prozent. Nun sollen UV-Luftentkeimer der Firma Dinies aus Villingendorf die Keime in der Atemluft auf ein Minimum reduzieren.

So kam Geschäftsführer Franz E. Zenker auf die Idee

Auf die Idee wurde Geschäftsführer Franz E. Zenker von Thomas Schmidt aus Billenhausen gebracht. Der Ingenieur stellte die Technik vor, wie sie auch zur Luftreinigung in Operationssälen verwendet wird. Die Luft wird mithilfe eines Ventilators durch eine Entkeimungsröhre geblasen, in der ein UV-C-Strahler untergebracht ist. Dessen Strahlung tötet die Mikroorganismen ab. Viren wie das Coronavirus werden durch das UV-Licht effektiv abgetötet. Die ausströmende Luft ist danach annähernd keimfrei.

Dieses UVG80-Modul wurde vorerst in zwei neue Omnibusse unter der Verkleidung verbaut. Eine Forschungsgruppe der Technischen Hochschule in Ulm fand heraus, dass die verschiedenen Arten der Coronaviren durch ultraviolette Strahlung und Hitze deaktiviert werden können. Auch in Asien wurde die UV-C-Technik erfolgreich getestet. In Ulm wurden bereits Arztpraxen und Wartezimmer mit diesem Modul ausgestattet.

Welche weiteren Maßnahmen die Passagiere der Probst-Busse schützen sollen

„Ich bin überzeugt, dass die Fahrt in unseren Linienbussen für alle Fahrgäste nahezu ungefährlich ist“, sagt Franz E. Zenker. Im Linienverkehr befinden sich die meisten Passagiere durchschnittlich nur knapp 20 Minuten im Bus. „Das ständige Türöffnen bringt zudem immer frische Luft in den Fahrgastraum“, sagt Zenker. Weiteren Schutz vor Ansteckung bringen das Tragen von FFP2-Masken, die Schutzscheibe zum Fahrer, der Aktiv-Filter von Mercedes Benz und jetzt noch die UV-C Luftentkeimung. (zg)

