18:08 Uhr

Mediziner wegen Corona am Limit: "Wir sehen, wie ein Tsunami auf uns zukommt"

Plus Wie die "Pandemie der Ungeimpften" die Krankenhäuser mit voller Wucht trifft. Warum es zu dieser Situation gekommen ist. Und was Ärzte und Intensivpfleger der Günzburger Kreisklinik erleben.

Von Till Hofmann

Dr. Ulrich Kugelmann sitzt an diesem Donnerstagmorgen im Untergeschoss des Kreiskrankenhauses Günzburg für ein Gespräch über die Corona-Lage in der Region. Eine FFP2-Maske bedeckt einen Teil seines Gesichts. Nur für ein Foto entfernt er die Mund- und Nasebedeckung kurz. Zum Vorschein kommt ein ernst drein blickender Mann im weißen Arztkittel, dem die Lage voll bewusst ist. Mit dieser Situation haben nicht nur er und die Mitarbeitenden im Kreiskrankenhaus Günzburg zu kämpfen, sondern das ganze Gesundheitswesen in Deutschland.

