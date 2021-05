Scheppach erweitert Chefetage

Neuer Prokurist und dritter Geschäftsführer

Die Firma Scheppach aus Ichenhausen ist am 1. April ins neue Geschäftsjahr gestartet – mit einem weiteren Umsatzrekord und einem dritten Geschäftsführer. Anfang der Jahrtausendwende hatte der heutige Inhaber, Ernst Pfaff, die Firma im Rahmen einer umfangreichen Restrukturierung und Neuausrichtung auf Wachstumskurs gebracht, indem er sie von einem produktionsgetriebenen Unternehmen zu einer vertriebs- und serviceorientierten, international agierenden Unternehmensgruppe wandelte. Seitdem schreitet die Entwicklung der Scheppach-Gruppe mit großen Schritten voran, teilt das Unternehmen mit. Während 2004 der Umsatz noch 14 Millionen Euro betrug, wächst das Unternehmen stetig, auf aktuell über 280 Millionen Euro.

Auch im Umfeld der weltweiten Pandemie sei es gelungen, die Firma Scheppach weiterzuentwickeln und ein signifikantes Umsatzwachstum zu erzielen. Für die zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen wurde die Unternehmensleitung, bisher bestehend aus dem Inhaber Ernst Pfaff, dem Geschäftsführer Stephan W. Müller und der Prokuristin Inge Hofmann, zum 1. April mit einem weiteren Geschäftsführer und einem zweiten Prokuristen verstärkt.

Nach 26 Jahren bei Scheppach, in denen er sukzessive die Verantwortung für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Einkauf sowie die Tätigkeiten in Frankreich übernommen hat und maßgeblich am Erfolg der Unternehmensgruppe beteiligt war, wurde Serdar Eraslan nun zum dritten Geschäftsführer berufen.

Als zweites neues Mitglied der Geschäftsleitung wurde Wolfgang Schedel zum Prokuristen ernannt. Seit 21 Jahren ist er nun im Unternehmen tätig und hat sich mit seiner Verantwortung für den Einkauf sowie das Total Quality Management und die erfolgreiche Zertifizierung zu einer tragenden Säule des Unternehmens entwickelt. (AZ)