Schießen

vor 39 Min.

Der SV Waldkirch hat bescheidene Ziele und große Träume

Plus Die Luftpistole-Teams des SV Waldkirch peilen den Klassenerhalt in der 1. und 2. Bundesliga an. Für die Fans gibt’s schon jetzt eine tolle Nachricht.

Von Martin Gah

Nach einem Jahr Corona-Pause gibt es nun wieder Bundesliga-Sport im Landkreis Günzburg. Für die Luftpistole-Schützen des SV Waldkirch beginnt an diesem 16. Oktober 2021 die Erstliga-Saison. Eine Ebene darunter schießt der SV Waldkirch II. Für dieses Team beginnt die Saison einen Tag später.

