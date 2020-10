vor 16 Min.

So soll die Kita Johann Breher in Jettingen-Scheppach einmal aussehen

Plus In Jettingen-Scheppach steht beim Kindergarten Johann Breher ein Umbau bevor. Doch nicht mit allen Details war der Gemeinderat einverstanden.

Die Entscheidung über die Erweiterung des Kindergartens Johann Breher hatte bereits der vorige Jettinger Gemeinderat getroffen. Mit einem Anbau an der Westseite sollen Räume für zwei Krippengruppen entstehen, der Kindergarten mit derzeit einer Krippen- und drei Kindergartengruppen wird umgestaltet und wird dann vier Kindergartengruppen haben. Günter Axmann vom Burgauer Architekturbüro Axmann und Weiss stellte den aktuellen Stand der Planung jetzt im Rat vor.

Im Prinzip werde der Kindergarten nach Westen hin verlängert, Optik und Konzeption würden belassen und mit der neuen Krippe modern weitergeführt. An der Nordseite soll ein neuer Zugang für die Krippe entstehen, daneben Ruheräume und ein Elternwarteraum. An der Südseite befinden sich die Räume für die beiden Krippengruppen und der Essbereich mit Küche sowie, in der Mitte angeordnet, der Sanitärbereich. Der Bereich zwischen Flur und Gruppenräumen ist für Garderoben und für zwei Lagerräume vorgesehen.

Auch beim Brandschutz muss etwas getan werden

Projektleiterin Katharina Rau erläuterte die Maßnahmen am Bestandsgebäude: Die nach Norden und Süden gerichteten Pultdächer sollen saniert werden. Die Oberlichter sollen innen eine Verschattung erhalten. Auch im Innenbereich und im Untergeschoss wird es Umbauten geben, auch im Hinblick auf den Brandschutz. Raimund Strobl ( CSU) wollte wissen, was am Dach schlecht sei, es sei sehr teuer und langlebig. Auch die Verschattung im Innenbereich hielt er für wenig effektiv. Rau begründete die Sanierung damit, dass es am 30 Jahre alten Dach und der damaligen Bauweise Schäden durch das Eindringen von Wasser gegeben habe.

Eine Verschattung im Außenbereich sei aufgrund der pyramidenförmigen Oberlichter nicht möglich. Eventuell müsste man diese austauschen. Auch Zweiter Bürgermeister Hans Reichhardt ( Freie Wähler) war nicht ganz einverstanden und fragte, ob es bei der Verschattung nicht andere Möglichkeiten gäbe. Paul Heinle (Freie Wähler) erkundigte sich, ob man in zwei Jahren eine Fotovoltaikanlage integrieren könne. Wenn dies angedacht sei, sollte es jetzt berücksichtigt werden, so Rau.

Bedenken zur Parkplatzsituation

Innenarchitektin Kathrin Wiederhut erläuterte die Planungen zur Inneneinrichtung und zur Fassadengestaltung. In den Schlafräumen sollen die Betten gestapelt und verschoben werden können, um die Räume auch anders nutzen zu können. Gleichzeitig sollen sich die Kinder geborgen fühlen. Bei den Schlafräumen sehe er nur sehr wenig Schlafmöbel, sagte Bürgermeister Christoph Böhm (Freie Wähler). Das Büro wird sich noch mit einer Lösung beschäftigen. Mit dem Anbau wird sich der Außenbereich verkleinern, Reifentreppe, Matschanlage und Rutschen sollen bleiben. Die Terrasse wird großzügig und umzäunt sein, auch ein Pavillon soll errichtet werden. Der Lärmschutzwall soll durch eine etwas mehr als zwei Meter hohe bepflanzbare Lärmschutzwand ersetzt werden.

Andreas Spatz (CSU) zeigte Bedenken zur Parksituation am neuen Eingang an der Westseite. Eine Anordnung von Parkplätzen sei dort schwierig, erklärte Rau, es gebe aber acht Stellplätze im vorderen Bereich. Baubeginn ist im Mai 2021, die Fertigstellung voraussichtlich im Juli/August 2022, die Nutzungsaufnahme im September. Die Kosten werden sich auf etwa 2,1 Millionen Euro belaufen, der Markt wird wohl einen Zuschuss von 732000 Euro erhalten.

