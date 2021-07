Eine halbe Stunde mehr Betreuungszeit im Winterbacher Kindergarten

Plus Zufrieden sind die meisten Eltern mit dem Kindergarten in Winterbach, manche stufen die Öffnungszeiten aber als zu kurz ein. Nun wird ein wenig nachjustiert.

Die Betreuungszeit im Kindergarten der Holzwinkelgemeinde Winterbach wird ausgedehnt. Künftig soll der Aufenthalt mittags um eine halbe Stunde verlängert werden, beschloss der Gemeinderat. „Die Eltern sind nahezu alle zufrieden“, sagte Rathauschef Reinhard Schieferle zur Lage im Naturkindergarten des Ortes. Anmerkungen habe es lediglich zu den Öffnungszeiten gegeben, die von manchen als zu kurz eingestuft werden.