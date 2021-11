Karl Oberschmid wird Altbürgermeister von Winterbach.

Plus Der Beschluss für die Ehrenbezeichnung Altbürgermeister erhält im Gemeinderat Winterbach zwei Gegenstimmen. Karl Oberschmid war zwölf Jahre lang Rathauschef.

Für langjährige Verdienste um die Gemeinde bekommt Karl Oberschmid, der frühere Rathauschef von Winterbach, die Ehrenbezeichnung Altbürgermeister verliehen. Die Abstimmung des Gremiums fiel allerdings nicht einstimmig aus.